Відомий інвестор хоче організувати ще один бій Усика: відомі суперник і місце поєдинку

Олександр Усик 23 травня проведе перший бій у 2026 році: у Гізі українець зустрінеться з Ріко Верховеном. Наступним суперником чемпіона світу може стати претендент на титул WBC – Агіт Кабаєл.

Бій планує організувати голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх. Про це повідомив авторитетний журналіст Майк Коппінджер.

Хто стане наступним суперником Усика?

Туркі, який організовує зустріч Усика та Верховена у Єгипті, бажає провести переговори з українцем щодо бою за титул надважкої ваги за версією The Ring.

За попередньою інформацією, поєдинок 39-річного чемпіона світу проти Кабаєла може відбутися пізніше цього року на батьківщині Агіта в Німеччині.

Коппінджер зауважив, що перемовини інвестора із Саудівської Аравії та українця відбудуться у випадку, якщо Усик переможе Верховена у поєдинку за титул WBC, який захищатиме наш боксер.

Зверніть увагу! На думку низки експертів, Усик – фаворит протистояння з Верховеном, а потенційна перемога нідерландця може стати найбільшою сенсацією століття. Річ у тім, що українець – найкращий боксер світу за версією низки авторитетних видань, тоді як Ріко, хоч і відомий кікбоксер-чемпіон, але практично не має досвіду у боксі. Екстренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заявив, що саме через відсутність досвіду Верховен програє Усику.

Усик – Кабаєл: яка передісторія бою?

Кабаєл – це офіційний претендент на титул WBC, який Усик здобув у 2024 році завдяки перемозі над Тайсоном Ф'юрі. Непереможний німець виборов право битися за чемпіонський пояс 23 лютого 2025 року, коли переміг Чжана Чжілея і виграв титул тимчасового чемпіона світу WBC, йдеться на сайті BoxRec.

З того часу Кабаєл та Усик провели тільки по одному поєдинку: українець у липні 2025 року нокаутував Даніеля Дюбуа, а німець на початку 2026-го брутально побив Даміана Книбу.

Команда Кабаєла наполягала, щоб Світова боксерська рада санкціонувала поєдинок з Усиком, однак у WBC дозволили українцю провести добровільний захист поясу проти Верховена.

Важливо! Глава ради Маурісіо Сулейман пояснив, що політика WBC щодо обов'язкових захистів поясів полягає у тому, щоб такі поєдинки не завадили організації цікавіших поєдинків.

Шанси Агіта зустрітися з чемпіоном світу з України стали ще примарнішими після того, як Усик у коментарі Source of Boxing повідомив, що до завершення кар'єри проведи тільки три бої, не включивши у свої плани Кабаєла.

Це рішення обурило спортсмена з Німеччини, а його промоутер Френк Воррен сказав, що готовий до суду, якщо WBC не організує зустріч його клієнта з Усиком. Згодом Воррен висловив впевненість, що бій з Усиком відбудеться.