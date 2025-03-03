Усик назвав п'ятірку найкращих боксерів сучасності: кого виділив чемпіон

Олександр Усик бився з багатьма іменитими суперниками. З огляду на свій досвід український чемпіон поділився думками щодо сучасних боксерів.

Король хевівейту назвав п'ятірку найкращих бійців на цей час. Проти деяких з них Олександр Усик бився і не один раз повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Кого обрав Усик

У п'ятірку найкращих боксерів за версією Олександра Усика потрапив Наоя Іноуе. Четверте місце український чемпіон віддав Тайсону Ф'юрі. Слідом за "Циганським королем" йде Ентоні Джошуа.

На друге місце Олександр Усик поставив мексиканця Сауля Альвареса. Першим у списку українського боксера став американець Теренс Кроуфорд. Король хевівейту зазначив, що "Мисливець" наразі номер один у боксі.

До слова. Теренс Кроуфорд провів за кар'єру 41 поєдинок. На рахунку американського боксера 41 перемога – 31 нокаутом.

Нагадаємо, що в останньому бою Теренс Кроуфорд бився проти Ісраїла Мадрімова. Американець переміг суперника та завоював титул чемпіона світу WBA у першій середній вазі.