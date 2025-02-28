Один із фанів титулованого українського боксера зробив татуювання із Усиком на своїй нозі. Окрім зображення уболівальник набив напис "G.O.A.T. – найвеличніший усіх часів", повідомляє 24 Канал.
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Татуювання із зображенням українського боксера
Чоловік виклав фото свого нового татуювання на своєму акаунті в інстаграмі, позначивши сторінку Олександра Усика.
Татуювання із Олександром Усиком / Фото з інстаграму уболівальника
Боксер не зміг оминути увагою таке круте татуювання на свою честь та відреагував під світлиною. У коментарях під фото український боксер поставив три емодзі вогників. Не кожен день на твою честь хтось робить тату із твоїм зображенням.
Усик відреагував на тату із своїм зображенням / Скриншот із інстаграму
Нагадаємо, що Усик досі чекає свого наступного суперника. Ймовірно, ним стане чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа. Доля реваншу визначиться у найближчі тижні. Такий анонс робив промоутер "Динаміта" Френк Воррен.