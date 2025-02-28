Один из фанов титулованного украинского боксера сделал татуировку с Усиком на своей ноге. Кроме изображения болельщик набил надпись "G.O.A.T. – величайший всех времен", сообщает 24 Канал.

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Татуировка с изображением украинского боксера

Мужчина выложил фото своей новой татуировки на своем аккаунте в инстаграме, обозначив страницу Александра Усика.



Татуировка с Александром Усиком / Фото из инстаграма болельщика

Боксер не смог обойти вниманием такую крутую татуировку в свою честь и отреагировал под фотографией. В комментариях под фото украинский боксер поставил три эмодзи огоньков. Не каждый день в твою честь кто-то делает тату с твоим изображением.



Усик отреагировал на тату со своим изображением / Скриншот из инстаграма

Напомним, что Усик до сих пор ждет своего следующего соперника. Вероятно, им станет чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Судьба реванша определится в ближайшие недели. Такой анонс делал промоутер "Динамита" Фрэнк Уоррен.