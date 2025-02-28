Фанат зробив круте татуювання із зображенням Усика: боксер залишив вогняну реакцію

Нерідко люди увіковічнюють своїх кумирів на своєму тілі. Так сталось і цього разу, коли один із уболівальників набив татуювання із зображенням Олександра Усика.

Один із фанів титулованого українського боксера зробив татуювання із Усиком на своїй нозі. Окрім зображення уболівальник набив напис "G.O.A.T. – найвеличніший усіх часів", повідомляє 24 Канал.

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Татуювання із зображенням українського боксера

Чоловік виклав фото свого нового татуювання на своєму акаунті в інстаграмі, позначивши сторінку Олександра Усика.



Татуювання із Олександром Усиком / Фото з інстаграму уболівальника

Боксер не зміг оминути увагою таке круте татуювання на свою честь та відреагував під світлиною. У коментарях під фото український боксер поставив три емодзі вогників. Не кожен день на твою честь хтось робить тату із твоїм зображенням.



Усик відреагував на тату із своїм зображенням / Скриншот із інстаграму

Нагадаємо, що Усик досі чекає свого наступного суперника. Ймовірно, ним стане чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа. Доля реваншу визначиться у найближчі тижні. Такий анонс робив промоутер "Динаміта" Френк Воррен.