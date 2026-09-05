Про це 39-річний український боксер розповів у коментарі для Ring Champs. Попри поєдинки з топовими супертяжами, Усик виділив саме свого останнього суперника у крузервейті (першій важкій вазі).

Що Усик сказав про Белью

Вони зустрілися на рингу в листопаді 2018 року, і тоді українець переміг нокаутом у восьмому раунді. Цікаво, що до моменту зупинки бою Белью лідирував на записках суддів: 67 – 66, 67 – 67 та 68 – 65.

Тоні Белью. У нього велике серце, велике бійцівське серце та інтелект,

– наголосив Олександр.

Наступний суперник та потенційна трилогія

Наразі пріоритетним суперником для наступного поєдинку українця є американець Деонтей Вайлдер. Цей бій попередньо планують провести у березні 2027 року на арені T-Mobile у Лас-Вегасі (США). Раніше Усик натякав, що протистояння з Вайлдером може стати його "останнім танцем" у професійній кар'єрі.

Водночас команда українського чемпіона не виключає іншого розвитку подій, третьої зустрічі проти Тайсона Ф'юрі. "Циганський король" днями публічно викликав Усика на трилогію в США. Сторона Олександра готова розглянути цю пропозицію, але лише після зустрічі з Вайлдером.

Новий статус у рейтингу WBO

Паралельно з цим Всесвітня боксерська організація (WBO) оновила свій рейтинг після нещодавньої поразки британського боксера Мозеса Ітауми. Завдяки цим змінам Усик піднявся на першу сходинку рейтингу надважковаговиків.