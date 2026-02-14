Усик під тиском критики: до чого схиляють українського боксера

Тайсон Ф'юрі у 2026 році відновив кар'єру та націлився провести третій бій з Олександром Усиком. Та експерт з боксу TalkSport Адам Кеттеролл розкритикував ймовірний поєдинок.

Британський фахівець у коментарі Pro Boxing Fans заявив, що організації, які санкціонують бої, повинні змусити Усика проводити обов'язкові захисти. Він наголосив, що потенційний поєдинок Усик – Ф'юрі не має значення після двох перемог українця.

Що експерт сказав про наступний бій Усика?

Кеттеролл висловив обурення, що українець не проводить обов'язкові захисти титулів чемпіона світу. За його словами, організації повинні або змусити його прийняти ці бої, або Усик має залишити чемпіонські титули.

Експерт наполягає, що боксерські органи повинні "оживити" надважку вагу, тобто дати шанс іншими спортсменам поборотися за чемпіонські титули, наприклад, Агіту Кабаєлу – лідеру рейтингу WBC.

Як сказав Кеттеролл, якщо після обов'язкових захистів титулів Усик знову зустрінеться з Ф'юрі або Ентоні Джошуа, то це не буде проблемою.

Тому давайте оголосимо, що Кабаєл битиметься з Усиком. Якщо Усик не хоче цього робити – круто, дивізіон рухатиметься далі. Він може потім побитися з Лоуренсом Околі або з тим, хто наступний у рейтингу WBC. Те саме з іншими організаціями,

– додав експерт.

Чому критикують Усика?

Все більше експертів критикують Усика, адже 39-річний українець досі не назвав ім'я наступного суперника після того, як у липні 2025 року нокаутував Даніеля Дюбуа.

Наприкінці минулого року боксер висловив бажання зустрітися з Деонтеєм Вайлдером і в WBC навіть дозволили українцю провести добровільний захист титулу. Проте бій не відбудеться, адже американець зустрінеться з Дереком Чісорою. Саме ж рішення WBC викликало критику.

Зокрема, під час інтерв'ю між коментатором Крісом Менніксом та президентом WBC Маурісіо Сулейманом виникла сварка через те, що українця не змушують битися з Агітом Кабаєлом, який є тимчасовим чемпіоном світу.

Також українця розкритикував коментатор DAZN Аде Оладіпо, який закликав Усика відмовитися від титулів і завершити кар'єру.

Що відомо про наступний бій Усика?