Фроч вважає, що Джордж Форман міг би здолати кожного боксера сучасності. Зокрема, він оцінив шанси "Великого Джорджа" перемогти Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Читайте також "Ніколи не повірите": стало відомо, якого боксера найбільше боявся Тайсон

Чи зміг би Форман побити Усика

Карл Фроч вважає, назвав переможця гіпотетичного бою між Олександром Усиком та Джорджем Форманом. Ексчемпіон світу також виділив перемоги українця.



Однак Фроч вважає, що Джордж Форман все одно здолав би Олександра Усика. Навіть, попри те, що український чемпіон переміг багатьох іменитих суперників у хевівейті.

Якби Джордж Форман був у цій ері надважкоатлетів, ви могли б забути про всіх інших. Він би розбив їх на шматки. Вони не змогли б із ним жити,

– сказав Фроч.

Нагадаємо, що, на жаль, Джордж Форман помер у лікарні 21 березня 2025. Легенді світового боксу та найстаршому чемпіону світу було 76 років.