Фроч считает, что Джордж Форман мог бы одолеть каждого боксера современности. В частности, он оценил шансы "Большого Джорджа" победить Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Смог бы Форман побить Усика или нет

Карл Фроч считает, назвал победителя гипотетического боя между Александром Усиком и Джорджем Форманом. Экс-чемпион мира также выделил победы украинца.



Однако Фроч считает, что Джордж Форман все равно одолел бы Александра Усика. Даже, несмотря на то, что украинский чемпион победил многих именитых соперников в хевивейте.

Если бы Джордж Форман был в этой эре сверхтяжеловесов, вы могли бы забыть обо всех остальных. Он бы разбил их на куски. Они не смогли бы с ним жить,

– сказал Фроч.

Напомним, что, к сожалению, Джордж Форман умер в больнице 21 марта 2025 года. Легенде мирового бокса и старейшему чемпиону мира было 76 лет.