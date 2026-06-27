Американський журналіст і інсайдер Ден Рафаель прокоментував крок українського боксера, який відмовився від своїх титулів. Свою думку він опублікував у соцмережі X.

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Що Рафаель сказав про рішення Усика?

Експерт підкреслив, що втрата поясів жодним чином не впливає на статус українця у світовому боксі.

Усик може зробити вакантними свої пояси, але він усе одно залишається справжнім чемпіоном надважкої ваги. Він лінійний чемпіон, а це не має нічого спільного з поясами. Він той, хто переміг попереднього чемпіона,

– заявив Рафаель.

Make NO mistake: Usky may vacate his belts but he is still THE heavyweight champion. He is lineal, which has nothing to do with belts. He is the man who beat the man who beat the man, etc. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) June 26, 2026

Яку заяву зробив Усик?

Він заявив про відмову від усіх своїх чемпіонських титулів. Український боксер повідомив про це у соцмережах, підкресливши, що рішення відкриває шлях іншим претендентам на пояси. Водночас 39-річний спортсмен наголосив, що не завершує кар'єру і готується до свого фінального бою, так званого "останнього танцю" (Last Dance).

Німецький боксер Агіт Кабаєл, який мав статус обов'язкового претендента за версією WBC, відреагував на цей крок із повагою до українця. Крім того, до 30 червня команда Усика мала узгодити обов'язковий захист титулу проти Кабаєла, однак українець вирішив піти іншим шляхом.

Раніше, у травневому поєдинку, Усик успішно захистив свої титули, перемігши технічним нокаутом у 11-му раунді легенду кікбоксингу Ріко Верховена в Єгипті.