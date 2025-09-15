Усик несподівано зустрівся з кривдником, який міг зруйнувати його грандіозну кар'єру
- Олександр Усик несподівано зустрівся з Клементе Руссо на чемпіонаті світу з боксу у Ліверпулі, з яким боксував на Олімпіаді-2008.
- Усик програв Руссо у 2008 році, але взяв реванш на Олімпіаді-2012, вигравши "золото" у фіналі.
Олександр Усик відвідав чемпіонат світу з боксу серед любителів, який відбувається у британському Ліверпулі. Під час боксерських змагань український непереможний чемпіон раптово зустрівся зі своїм колишнім суперником.
Абсолютний чемпіон світу у хевівейті побачився з колишнім суперником Клементе Руссо. Ексопоненти тепло привітались та перекинули декількома словами. Олександр Усик зустрічався в одному ринзі з італійцем ще на аматорському рівні, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм українського боксера.
Дивіться також Як українець скривдив Ріккі Хаттона у його останньому бою в кар'єрі: архівне відео
З ким зустрівся Усик?
Сталось це на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай) у 2008-му році. Тоді Усик програв Руссо у другому раунді змагань. Натомість Клементе згодом став срібним призером тих Ігор у Китаю.
Після цієї болючої поразки Олександр роздумував над закінченням кар'єри, але батько переконав сина продовжувати боксувати. Вже на наступній Олімпіаді-2012 у Лондоні (Велика Британія) Усик взяв реванш у Руссо у фінальному бою за "золото" (14-11). Цю перемогу Олександр відсвяткував доволі яскраво, станцювавши гопак.
Усик зустрівся із Руссо / Скриншот із інстаграму Олександра
Що відомо про кар'єру про Клементе Руссо?
- Чемпіон світу-2007 серед аматорів та дворазовий срібний призер Олімпійських ігор (2008, 2012).
- Дворазовий чемпіон світу (2007, 2013), який двічі перемагав на Середземноморських іграх (2005, 2009).
- На Іграх-2016 не здобув медалей, а на Олімпіаду-2020 не кваліфікувався.
- Не провів жодного бою на профі-рингу. Тому можна вважати, що після Ігор-2016 закінчив боксерську кар'єру.