Усик неожиданно встретился с обидчиком, который мог разрушить его грандиозную карьеру
- Александр Усик неожиданно встретился с Клементе Руссо на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле, с которым боксировал на Олимпиаде-2008.
- Усик проиграл Руссо в 2008 году, но взял реванш на Олимпиаде-2012, выиграв "золото" в финале.
Александр Усик посетил чемпионат мира по боксу среди любителей, который проходит в британском Ливерпуле. Во время боксерских соревнований украинский непобедимый чемпион внезапно встретился со своим бывшим соперником.
Абсолютный чемпион мира в хэвивейте увиделся с бывшим соперником Клементе Руссо. Экс-соперники тепло поздоровались и перекинулись несколькими словами. Александр Усик встречался в одном ринге с итальянцем еще на любительском уровне, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм украинского боксера.
С кем встретился Усик?
Произошло это на Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 2008-м году. Тогда Усик проиграл Руссо во втором раунде соревнований. Зато Клементе впоследствии стал серебряным призером тех Игр в Китае.
После этого болезненного поражения Александр размышлял над окончанием карьеры, но отец убедил сына продолжать боксировать. Уже на следующей Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания) Усик взял реванш у Руссо в финальном бою за "золото" (14-11). Эту победу Александр отпраздновал довольно ярко, станцевав гопак.
Усик встретился с Руссо / Скриншот из инстаграма Александра
Что известно о карьере Клементе Руссо?
- Чемпион мира-2007 среди любителей и двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2008, 2012).
- Двукратный чемпион мира (2007, 2013), который дважды побеждал на Средиземноморских играх (2005, 2009).
- На Играх-2016 не получил медалей, а на Олимпиаду-2020 не квалифицировался.
- Не провел ни одного боя на профи-ринге. Поэтому можно считать, что после Игр-2016 закончил боксерскую карьеру.