Укр Рус
Fight News 24 Украинские боксеры Усик неожиданно встретился с обидчиком, который мог разрушить его грандиозную карьеру
15 сентября, 23:01
2

Усик неожиданно встретился с обидчиком, который мог разрушить его грандиозную карьеру

София Кулай
Основные тезисы
  • Александр Усик неожиданно встретился с Клементе Руссо на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле, с которым боксировал на Олимпиаде-2008.
  • Усик проиграл Руссо в 2008 году, но взял реванш на Олимпиаде-2012, выиграв "золото" в финале.

Александр Усик посетил чемпионат мира по боксу среди любителей, который проходит в британском Ливерпуле. Во время боксерских соревнований украинский непобедимый чемпион внезапно встретился со своим бывшим соперником.

Абсолютный чемпион мира в хэвивейте увиделся с бывшим соперником Клементе Руссо. Экс-соперники тепло поздоровались и перекинулись несколькими словами. Александр Усик встречался в одном ринге с итальянцем еще на любительском уровне, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм украинского боксера.

Смотрите также Как украинец обидел Рикки Хаттона в его последнем бою в карьере: архивное видео

С кем встретился Усик?

Произошло это на Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 2008-м году. Тогда Усик проиграл Руссо во втором раунде соревнований. Зато Клементе впоследствии стал серебряным призером тех Игр в Китае.

После этого болезненного поражения Александр размышлял над окончанием карьеры, но отец убедил сына продолжать боксировать. Уже на следующей Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания) Усик взял реванш у Руссо в финальном бою за "золото" (14-11). Эту победу Александр отпраздновал довольно ярко, станцевав гопак.


Усик встретился с Руссо / Скриншот из инстаграма Александра

Что известно о карьере Клементе Руссо?

  • Чемпион мира-2007 среди любителей и двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2008, 2012).
  • Двукратный чемпион мира (2007, 2013), который дважды побеждал на Средиземноморских играх (2005, 2009).
  • На Играх-2016 не получил медалей, а на Олимпиаду-2020 не квалифицировался.
  • Не провел ни одного боя на профи-ринге. Поэтому можно считать, что после Игр-2016 закончил боксерскую карьеру.