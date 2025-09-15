Абсолютный чемпион мира в хэвивейте увиделся с бывшим соперником Клементе Руссо. Экс-соперники тепло поздоровались и перекинулись несколькими словами. Александр Усик встречался в одном ринге с итальянцем еще на любительском уровне, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм украинского боксера.

Смотрите также Как украинец обидел Рикки Хаттона в его последнем бою в карьере: архивное видео

С кем встретился Усик?

Произошло это на Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 2008-м году. Тогда Усик проиграл Руссо во втором раунде соревнований. Зато Клементе впоследствии стал серебряным призером тех Игр в Китае.

После этого болезненного поражения Александр размышлял над окончанием карьеры, но отец убедил сына продолжать боксировать. Уже на следующей Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания) Усик взял реванш у Руссо в финальном бою за "золото" (14-11). Эту победу Александр отпраздновал довольно ярко, станцевав гопак.



Усик встретился с Руссо / Скриншот из инстаграма Александра

Что известно о карьере Клементе Руссо?