Абсолютний чемпіон світу у хевівейті побачився з колишнім суперником Клементе Руссо. Ексопоненти тепло привітались та перекинули декількома словами. Олександр Усик зустрічався в одному ринзі з італійцем ще на аматорському рівні, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм українського боксера.

З ким зустрівся Усик?

Сталось це на Олімпійських іграх у Пекіні (Китай) у 2008-му році. Тоді Усик програв Руссо у другому раунді змагань. Натомість Клементе згодом став срібним призером тих Ігор у Китаю.

Після цієї болючої поразки Олександр роздумував над закінченням кар'єри, але батько переконав сина продовжувати боксувати. Вже на наступній Олімпіаді-2012 у Лондоні (Велика Британія) Усик взяв реванш у Руссо у фінальному бою за "золото" (14-11). Цю перемогу Олександр відсвяткував доволі яскраво, станцювавши гопак.



Усик зустрівся із Руссо / Скриншот із інстаграму Олександра

Що відомо про кар'єру про Клементе Руссо?