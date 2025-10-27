Бій відбувся в надважкій вазі, а суперником Захожого став місцевий боксер Апісіта Сангмуангу. Поєдинок завершився перемогою українця, повідомляє 24 канал.

Як пройшов бій Захожий – Сангмуангу?

Олександр Захожий знищив Апісіту Сангмуангу. Український боксер нокаутвав місцевого боксера у другому раунді.

Таєць намагався відповідати Захожому, але українець одним ударом завершив поєдинок. Олександр потужним панчем влучив у щелепу Сангумаунгу, який упав на настил рингу. Рефері зупинив поєдинок.

Захожий нокаутував Сангмуангу: дивіться відео

Раніше Олександр Захожий розповів про амбітні плани на майбутнє. Як повідомляє Grafters_com, український боксер заявив, що хоче битися з відомим американським супертяжем Деонтеєм Вайлдером.

Хто такий Олександр Захожий?