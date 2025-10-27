Бій відбувся в надважкій вазі, а суперником Захожого став місцевий боксер Апісіта Сангмуангу. Поєдинок завершився перемогою українця, повідомляє 24 канал.
Як пройшов бій Захожий – Сангмуангу?
Олександр Захожий знищив Апісіту Сангмуангу. Український боксер нокаутвав місцевого боксера у другому раунді.
Таєць намагався відповідати Захожому, але українець одним ударом завершив поєдинок. Олександр потужним панчем влучив у щелепу Сангумаунгу, який упав на настил рингу. Рефері зупинив поєдинок.
Захожий нокаутував Сангмуангу: дивіться відео
Раніше Олександр Захожий розповів про амбітні плани на майбутнє. Як повідомляє Grafters_com, український боксер заявив, що хоче битися з відомим американським супертяжем Деонтеєм Вайлдером.
Хто такий Олександр Захожий?
Олександр Захожий вперше виступив у професійному ринзі у 2017 році. Тоді український боксер переміг Давіда Гогіашвілі, нокаутувавши грузина у першому раунді.
Уроджененць Запоріжжя провів 21 поєдинок у профі. Захожий має на своєму рахунку 20 перемог (16 – нокаутом) та 1 поразку.
Вперше Захожий програв у листопаді 2024 року. Український боксер програв одноголосним рішенням суддів Лабіното Джоджаю з Косово.