У середу, 27 серпня, у світі відзначається Міжнародний день боксу. За свою історію Україна зростила чимало видатних боксерів, які прославляли та прославляють Батьківщину на світовій арені.

Минуло 13 років з історичного тріумфу українських боксерів на Олімпійських іграх 2012 року. 24 канал з нагоди Міжнародного дня боксу розповідає про "золоту" збірну України, досягнення та де зараз представники тієї команди.

Які досягнення у "золотої" збірної України?

"Золота" збірна України виступила на історичній Олімпіаді-2012 у Лондоні аж у семи вагових категоріях. У п'яти з них українські боксери здобули медалі та принесли славу рідній країні.

"Золота" збірна України з боксу / Фото galinfo.com.ua

У першому поєдинку турніру Павло Іщенко бився проти Джозефа Діаса. Український боксер програв представнику Сполучених Штатів Америки – 9:19 та вибув на старті змагань.

У Лондоні відзначився Василь Ломаченко, який здобув друге "золото" Олімпійських ігор у своїй кар'єрі, здолавши Хан Сун Чхоля.

Денис Берінчик теж чудово проявив себе на змаганнях, однак через травму руки програв у фіналі та здобув лише срібну медаль.

Тарас Шелестюк та Олександр Гвоздик завоювали бронзові нагороди на Олімпіаді 2012 року у Лондоні. Без медалей залишився не тільки Павло Іщенко, а також Євген Хитров.

Олександр Усик вдруге взяв участь на Олімпійських іграх після провалу у 2008 році. Майбутній абсолютний чемпіон світу здолав Артура Бетербієва, а у фіналі розбив Клемента Руссо, який чотири роки тому залишив українця без медалей.

Де зараз представники "золотої" збірної України?

Кар'єра кожного боксера із "золотої" збірної України, яка здобула історичний успіх на Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні склалась по-різному. Хтось здобув визнання у профі, а хто пішов у забуття.

Павло Іщенко

Павло Іщенко / Фото з соцмереж боксера

Український боксер після Олімпіади-2012 у Лондоні виступив у Мінську на чемпіонаті Європи у 2013 році. Потім протягом 3 сезонів виступав у складі команди "Українські отамани".

Через два роки Іщенко підписав контракт з DiBella Entertaimant. З 2015 та 2017 року український боксер провів лише три поєдинки у професійному ринзі, здобувши три перемоги.

У тому ж 2017 році у Федерацію боксу України надійшов лист з прохання дозволити Павлу Іщенку виступати за збірну Ізраїлю. На чемпіонаті Європи у Харкові боксер виступав вже під прапором іншої країни та здобув бронзову медаль.

Відомо, що Павло Іщенко після стабілізації лінії фронту по Дніпру перебрався на окуповану частину Херсонщини, а у квітні минулого року зареєстрував громадську організацію "Херсонська обласна федерація боксу".

Окрім Іщенка, у списку засновників ГО присутні інші колаборанти з федерації боксу Херсонської області. Зараз зрадник України займається тим, що тренує дітей на окупованих територіях.

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк / Фото RingSide24

Тарас Шелестюк не затримався в аматорському боксі після Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні та перейшов у професіонали. У з 2013 по 2017 рік боксер провів 16 поєдинків та зник.

Зазначимо, що наразі Тарас Шелестюк проживає у Лос-Анджелесі (США). У липні 2025 року український боксер повернувся на ринг, зустрівшись з Ріддікусом Лівсі в Луїзіані.

Шелестюк переміг Лівсі технічним нокаутом у другому раунді поєдинку. Тарас після бою з Ріддікусом заявив, що у 2026 році фанати зможуть побачити титульний бій за його участі.

Євген Хитров

Євген Хитров / Фото з соцмереж боксера

Після Олімпіади-2012 Євген Хитров виступив на чемпіонаті Європи 2013 року, який відбувся у Мінську, де здобув "бронзу". У тому ж році український боксер розпочав професійну кар'єру.

За перші три роки у профі-ринзі Хитров змінив декілька промоутерів. Врешті-решт Євген зупинився на американський організації DiBella Entertaimant, проте великих успіхів боксер не досяг.

За наявною інформацією, зараз Євген Хитров обіймає посаду президента Федерації боксу у Кривому Розі. Також він працює тренером у боксерському клубі КБ-75.

На початку 2025 року його затримали на в'їзді у місто за підозрою у викраденні майна з сільськогосподарських підприємств. Однак через декілька днів Хитров повернувся додому.

Денис Берінчик

Денис Берінчик / Фото з соцмереж боксера

Денис Берінчик після Олімпіади-2012 року у Лондоні провів три роки в аматорському боксі перед тим, як перейти у професіонали. У 2015 році український "Танк" підписав контракт з К2 Promotions.

Станом на зараз Денис Берінчик провів 20 поєдинків у профі-ринзі. "Танк" здобув 19 перемог та зазнав однієї поразки, програвши Кейшону Девісу у лютому 2025 року.

Відзначимо. що до поразки Берінчик здобув титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO, здолавши Емануеля Наваррете минулого року. Після програшу Девісу боксер втратив чемпіонський пояс.

Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик / Фото Getty Images

"Цвях" після Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні став учасником боксерського клубу "Українські отамани". З 2014 року Олександр Гвоздик розпочав кар'єру у професійному ринзі.

У 2020 році Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Однак через три роки "Цвях" повернувся з пенсії, побивши латвійського боксера Річадса Болотнікса в очному протистоянні.

Наразі Гвоздик провів 23 поєдинки у професійному боксі, здобув 21 перемог та двічі програв. Останній бій Олександра відбувся у 2025 році в Оушенсайді у Каліфорнії, де українець технічним нокаутом здолав Ентоні Голловея.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко / Фото Getty Images

У 2013 році дворазовий Олімпійський чемпіон підписав контракт з американською компанією Top Rank та перейшов у професійний бокс. За свою кар'єру у профі Василь Ломаченко здобув чимало чемпіонських титулів.

У професійному ринзі "Матриця" провів 21 поєдинок – 18 перемог та три поразки. У 2024 році Ломаченко переміг Джоржда Камбососа та завоював титул IBF у легкій вазі.

До слова. Василь Ломаченко був чудовим боксером, але зруйнував свою репутацію, як українця. Боксер не засудив вторгнення Росії в Україну, просуває наративи "братських народів" та підтримує УПЦ МП, яка заборонена в нашій країні.

У червні 2025 року Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри. Де зараз дворазовий олімпійський чемпіон невідомо, адже "Матриця" рідко з'являється на публіці за межами рингу.

Олександр Усик

Олександр Усик / Фото Getty Images

Олександр Усик став одним з найвидатніших представників "золотої" збірної України 2012 року. У вересні 2013 року майбутній "Король хевівейту" підписав контракт з K2 Promotions.

У листопаді того ж року Олександр Усик провів перший поєдинок у професійному ринзі, дебютувавши у першій важій вазі. У 2018 році український боксер взяв участь у новому турнірі – World Boxing Super Series.

У фіналі турніру Олександр Усик здолав росіянина Мурата Гассієва. У результаті український боксер став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, зібравши усі титули дивізіону.

Через рік Олександр Усик відмовився від чемпіонських поясів та оголосив про свій перехід у королівський дивізіон. У вересні 2021 року український боксер побив Ентоні Джошуа та здобув титули – WBO, WBA, IBF, IBO.

У 2022 році Усик переміг у реванші Ентоні Джошуа, а його наступним суперником став Даніель Дюбуа. За рік в ніч з 26 на 27 серпня Олександр переміг технічним нокаутом британського боксера.

У 2024 році Олександр Усик нарешті підібрався до вершини королівського дивізіону. Український боксер здолав Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі вперше з 1999 року.

Тепер вже "Король хевівейту" наприкінці 2024 року здолав у реванші Тайсона Ф'юрі. А у 2025 році Олександр Усик отримав змогу повернути титул IBF зустрівшись у реванші з Даніелем Дюбуа.

До слова. Олександр Усик віддав титул IBF на користь бою Дюбуа – Джошуа та втратив статус абсолютного чемпіона світу. Переможцем поєдинку став Даніель, який заволодів чемпіонським поясом.

У реванші 19 липня 2025 року Олександр Усик у п'ятому раунді нокаутував Даніеля Дюбуа. Таким чином український боксер повернув собі статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

