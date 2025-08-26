52-річний Ібеабучі після бою заявив, що прийшов забрати титули українського чемпіона Олександра Усика. 24 канал розповідає, що відомо про зірку боксу 90-х років, який пригрозив "Королю хевівейту" з України.

Хто такий Айк Ібеабучі?

Айк Ібеабучі народився 2 лютого 1973 року в Ісуочі, Нігерія. Його життя було сповнене не тільки перемогами на рингу, а й суцільною драмою. Перший поєдинок у профі він провів у 1994 році.

У 1997 році Ібеабучі зміг зупинити Девіда Туа, а за два роки переміг майбутнього чемпіона світу Кріса Верда. За версією BoxRec, нігерійський боксер посідав восьме місце у топі найкращих супертяжів.

Відзначимо, що Айк Ібеабучі у 1997 році одноголосним рішенням суддів переміг Маріона Вілсона. Тоді нігерійський боксер завоював титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі.

За п'ять років нігерійський боксер здобув 20 перемог (15 – нокаутом) у 20 поєдинках у професійному ринзі. Айка Ібеабучі вважали справжньою загрозою для таких гігантів, як Майк Тайсон та Леннокс Льюїс.

Які проблеми з законом мав боксер?

Айк Ібеабучі у 1999 році вийшов на пік своєї кар'єри, яка вмить зруйнувалась. Його останнім поєдинком став бій проти Кріса Берда, де нігерійський боксер нокаутував зіркового американця.

А вже 22 липня 1999 року Айка Ібеабучі було заарештовано поліцією в Лас-Вегасі у місцевому готелі "Mirage". Нігерійського боксера звинуватили у сексуальному насильстві над 21-річною танцівницею.

Відомо, що дівчина змогла втекти з номера боксера. Сам Ібеабучі не визнавав свою провину та заявляв, що вийшло непорозуміння. Згодом нігерійця відпустили під заставу у 6 мільйонів євро.

Проте Айка Ібеабучі повторно заарештували через скарги інших жінок. У 2001 році зірка боксу 1990-х років визнав свою провину та був засуджений, провівши у в'язниці 16 років.

У 2015 році Айка Ібеабучі помістили під довічну пробацію в Аризоні, але боксер порушив умови, не повідомивши про те, що змінив адресу та був знову ув'язнений у 2016 році у Гілберті.

У 2020 році Айк Ібеабучі вийшов на свободу після чотирьох років ув'язнення за порушення умов пробації. Нігерійського боксера визнали непідсудним через його біполярний розлад.

Як Ібеабучі повернувся на ринг?

Айк Ібеабучі повернувся у бокс 23 серпня 2025 року в столиці Нігерії – Лагосі. Зірка боксу 1990-х років достроково здолав 40-річного Ідріса Афінні, нокаутувавши його у третьому раунді поєдинку.

Після поєдинку Айк Ібеабучі кинув виклик Олександру Усику. Нігерійський боксер заявивпро те, що він йде за чемпіонськими поясами "Короля хевівейту".

Усик тримає мої пояси теплими. Вони на час у нього в оренді, і він не заплатив данегельд. Його не можна буде захистити,

– сказав Ібеабучі.

Айк Ібеабучі також планує побити рекорд покійного Джорджа Формана. Зірковий боксер минулої епохи хоче стати найстаршим чемпіоном світу, який легенда боксу встановив у віці 45 років.

Раніше ми розповідали про те, що відомо про Мозеса Ітауму, якого порівнюють з Майком Тайсоном. Британського боксера також називають наступником Олександра Усика у хевівейті.