Коллаборационист, любитель УПЦ МП, "абсолют": где сейчас боксеры из "золотой" сборной Украины
- На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне украинские боксеры завоевали медали в пяти весовых категориях.
- После Олимпиады многие боксеры из "золотой" сборной продолжили профессиональную карьеру: Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а
В среду, 27 августа, в мире отмечается Международный день бокса. За свою историю Украина вырастила немало выдающихся боксеров, которые прославляли и прославляют Родину на мировой арене.
Прошло 13 лет с исторического триумфа украинских боксеров на Олимпийских играх 2012 года. 24 канал по случаю Международного дня бокса рассказывает о "золотой" сборной Украины, достижениях и где сейчас представители той команды.
Читайте также От Усика до Хижняка: кто из украинцев становился чемпионом мира в любительском боксе
Какие достижения у "золотой" сборной Украины?
"Золотая" сборная Украины выступила на исторической Олимпиаде-2012 в Лондоне аж в семи весовых категориях. В пяти из них украинские боксеры завоевали медали и принесли славу родной стране.
В первом поединке турнира Павел Ищенко сражался против Джозефа Диаса. Украинский боксер проиграл представителю Соединенных Штатов Америки – 9:19 и выбыл на старте соревнований.
В Лондоне отличился Василий Ломаченко, который получил второе "золото" Олимпийских игр в своей карьере, одолев Хан Сун Чхоля.
Хан Сун Чхоль – Ломаченко: смотрите видео
Денис Беринчик тоже прекрасно проявил себя на соревнованиях, однако из-за травмы руки проиграл в финале и получил лишь серебряную медаль.
Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик завоевали бронзовые награды на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Без медалей остался не только Павел Ищенко, а также Евгений Хитров.
Александр Усик во второй раз принял участие на Олимпийских играх после провала в 2008 году. Будущий абсолютный чемпион мира одолел Артура Бетербиева, а в финале разбил Клемента Руссо, который четыре года назад оставил украинца без медалей.
Усик – Руссо: смотрите видео
Где сейчас представители "золотой" сборной Украины?
Карьера каждого боксера из "золотой" сборной Украины, которая получила исторический успех на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне сложилась по-разному. Кто-то получил признание в профи, а кто ушел в забвение.
Павел Ищенко
Украинский боксер после Олимпиады-2012 в Лондоне выступил в Минске на чемпионате Европы в 2013 году. Затем в течение 3 сезонов выступал в составе команды "Украинские атаманы".
Через два года Ищенко подписал контракт с DiBella Entertaimant. С 2015 и 2017 года украинский боксер провел всего три поединка в профессиональном ринге, одержав три победы.
В том же 2017 году в Федерацию бокса Украины поступило письмо с просьбой разрешить Павлу Ищенко выступать за сборную Израиля. На чемпионате Европы в Харькове боксер выступал уже под флагом другой страны и получил бронзовую медаль.
Известно, что Павел Ищенко после стабилизации линии фронта по Днепру перебрался на оккупированную часть Херсонщины, а в апреле прошлого года зарегистрировал общественную организацию "Херсонская областная федерация бокса".
Кроме Ищенко, в списке учредителей ОО присутствуют другие коллаборационисты из федерации бокса Херсонской области. Сейчас предатель Украины занимается тем, что тренирует детей на оккупированных территориях.
Тарас Шелестюк
Тарас Шелестюк не задержался в любительском боксе после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и перешел в профессионалы. В с 2013 по 2017 год боксер провел 16 поединков и исчез.
Отметим, что сейчас Тарас Шелестюк проживает в Лос-Анджелесе (США). В июле 2025 года украинский боксер вернулся на ринг, встретившись с Риддикусом Ливси в Луизиане.
Шелестюк победил Ливси техническим нокаутом во втором раунде поединка. Тарас после боя с Риддикусом заявил, что в 2026 году фанаты смогут увидеть титульный бой с его участием.
Евгений Хитров
После Олимпиады-2012 Евгений Хитров выступил на чемпионате Европы 2013 года, который состоялся в Минске, где получил "бронзу". В том же году украинский боксер начал профессиональную карьеру.
За первые три года в профи-ринге Хитров сменил несколько промоутеров. В конце концов Евгений остановился на американской организации DiBella Entertaimant, однако больших успехов боксер не достиг.
По имеющейся информации, сейчас Евгений Хитров занимает должность президента Федерации бокса в Кривом Роге. Также он работает тренером в боксерском клубе КБ-75.
В начале 2025 года его задержали на въезде в город по подозрению в хищении имущества из сельскохозяйственных предприятий. Однако через несколько дней Хитров вернулся домой.
Денис Беринчик
Денис Беринчик после Олимпиады-2012 года в Лондоне провел три года в любительском боксе перед тем, как перейти в профессионалы. В 2015 году украинский "Танк" подписал контракт с К2 Promotions.
По состоянию на сейчас Денис Беринчик провел 20 поединков в профи-ринге. "Танк" одержал 19 побед и потерпел одно поражение, проиграв Кейшону Дэвису в феврале 2025 года.
Отметим. что до поражения Беринчик получил титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO, одолев Эмануэля Наваррете в прошлом году. После проигрыша Дэвису боксер потерял чемпионский пояс.
Александр Гвоздик
"Гвоздик" после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне стал участником боксерского клуба "Украинские атаманы". С 2014 года Александр Гвоздик начал карьеру в профессиональном ринге.
В 2020 году Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Однако через три года "Гвоздик" вернулся с пенсии, побив латвийского боксера Ричадса Болотникса в очном противостоянии.
Сейчас Гвоздик провел 23 поединка в профессиональном боксе, одержал 21 победу и дважды проиграл. Последний бой Александра состоялся в 2025 году в Оушенсайде в Калифорнии, где украинец техническим нокаутом одолел Энтони Холлоуэя.
Василий Ломаченко
В 2013 году двукратный Олимпийский чемпион подписал контракт с американской компанией Top Rank и перешел в профессиональный бокс. За свою карьеру в профи Василий Ломаченко получил немало чемпионских титулов.
В профессиональном ринге "Матрица" провел 21 поединок – 18 побед и три поражения. В 2024 году Ломаченко победил Джоржда Камбососа и завоевал титул IBF в легком весе.
К слову. Василий Ломаченко был замечательным боксером, но разрушил свою репутацию, как украинца. Боксер не осудил вторжение России в Украину, продвигает нарративы "братских народов" и поддерживает УПЦ МП, которая запрещена в нашей стране.
В июне 2025 года Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры. Где сейчас двукратный олимпийский чемпион неизвестно, ведь "Матрица" редко появляется на публике за пределами ринга.
Александр Усик
Александр Усик стал одним из самых выдающихся представителей "золотой" сборной Украины 2012 года. В сентябре 2013 года будущий "Король хевивейта" подписал контракт с K2 Promotions.
В ноябре того же года Александр Усик провел первый поединок в профессиональном ринге, дебютировав в первом весовом весе. В 2018 году украинский боксер принял участие в новом турнире – World Boxing Super Series.
В финале турнира Александр Усик одолел россиянина Мурата Гассиева. В результате украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте, собрав все титулы дивизиона.
Через год Александр Усик отказался от чемпионских поясов и объявил о своем переходе в королевский дивизион. В сентябре 2021 года украинский боксер побил Энтони Джошуа и получил титулы – WBO, WBA, IBF, IBO.
В 2022 году Усик победил в реванше Энтони Джошуа, а его следующим соперником стал Даниэль Дюбуа. Через год в ночь с 26 на 27 августа Александр победил техническим нокаутом британского боксера.
В 2024 году Александр Усик наконец-то подобрался к вершине королевского дивизиона. Украинский боксер одолел Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе впервые с 1999 года.
Усик – Фьюри: смотрите видео
Теперь уже "Король хевивейта" в конце 2024 года одолел в реванше Тайсона Фьюри. А в 2025 году Александр Усик получил возможность вернуть титул IBF встретившись в реванше с Даниэлем Дюбуа.
К слову. Александр Усик отдал титул IBF в пользу боя Дюбуа – Джошуа и потерял статус абсолютного чемпиона мира. Победителем поединка стал Даниэль, который завладел чемпионским поясом.
В реванше 19 июля 2025 года Александр Усик в пятом раунде нокаутировал Даниэля Дюбуа. Таким образом украинский боксер вернул себе статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Усик – Дюбуа 2: смотрите видео
Ранее мы рассказывали о Айка Ибеабучи, который вернулся в бокс впервые с 1999 года. Нигерийский боксер бросил вызов Александру Усику, заявив, что пришел за титулами украинца.