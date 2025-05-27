У боксерській спільноті ходять різні думки щодо повернення філіппінця. Тедді Атлас висловився щодо майбутнього поєдинку Пак'яо, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Атлас занепокоєний поверненням Пак'яо

Тедді Атлас наголосив, що Менні Пак'яо велика людина, яка допомагала своєму народові. Зокрема, філіппінець віддав кошти, навіть занадто багато, на думку спеціаліста.

Легендарний тренер пишається вчинками "Пак Мена". Атлас висловив стурбованість щодо повернення філіппінського боксера у ринг.

І тепер, коли йому доводиться битися у 46 років після 72 боїв, мене турбує те, що він змушений виходити проти молодого хлопця, який був активним. Це мене непокоїть, і це все, що я хочу сказати,

– сказав Атлас.

Нагадаємо, що Менні Пак'яо битиметься проти Маріо Барріоса 19 липня 2025 року. Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі (США) на арені "MGM Grand".