В боксерском сообществе ходят разные мнения относительно возвращения филиппинца. Тедди Атлас высказался относительно будущего поединка Пакьяо, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.
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Атлас обеспокоен возвращением Пакьяо
Тедди Атлас отметил, что Мэнни Пакьяо великий человек, который помогал своему народу. В частности, филиппинец отдал средства, даже слишком много, по мнению специалиста.
Легендарный тренер гордится поступками "Пак Мэна". Атлас выразил обеспокоенность относительно возвращения филиппинского боксера в ринг.
И теперь, когда ему приходится драться в 46 лет после 72 боев, меня беспокоит то, что он вынужден выходить против молодого парня, который был активным. Это меня беспокоит, и это все, что я хочу сказать,
– сказал Атлас.
Напомним, что Мэнни Пакьяо будет драться против Марио Барриоса 19 июля 2025 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе (США) на арене "MGM Grand".