Малік Скотт висловився щодо бою Паркер – Баколе. Тренер Деонтея Вайлдера також назвав фаворита бою між новозеландським та конголезьким боксерами, повідомляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

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Скотт дав прогноз на бій Паркер – Баколе

Малік Скотт вважає, що бій між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе є одним з найвеличніших для надважкої ваги. Тренер зазначив, що світ вже бачив, як конголезець спарингує проти схожих бійців, але реальний поєдинок – це інша справа.

Спеціаліст вважає фаворитом поєдинку Джозефа Паркера. Адже новозеландець має чудову підготовку та перебуває у хорошій фізичній формі. Скотт також застеріг, що не варто недооцінювати Баколе.

Цей бій справжня родзинка! Я просто в захваті! Я не азартна людина, але якби робив ставку, то схилявся б до перемоги Джозефа Паркера,

– сказав Скотт.

Нагадаємо, що спершу Джозеф Паркер мав битись з Даніелем Дюбуа за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі. Але "Динаміт" напередодні бою захворів, що унеможливило його участь.

Тепер Джозеф Паркер битиметься з Мартіном Баколе за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у хевівейті, яким володіє Паркер. Тріумфатор поєдинку стане обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком.