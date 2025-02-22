Різниця у понад 20 кілограм: Баколе пройшов процедуру зважування перед боєм з Паркером

Вже сьогодні відбудеться видовищний вечір боксу у Ер-Ріяді. Туркі Аль аш-Шейх підготував чимало фантастичних поєдинків за участі іменитих бійців.

Головною подією спортивного шоу мав стати бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером, але британець захворів напередодні мегафайту. Його замінив Мартін Баколе.

Читайте також Дюбуа повинен зачекати: Усик битиметься з переможцем поєдинку Паркер – Баколе

Скільки важить Баколе

Конголезький супертяж пройшов неофіційну процедуру зважування. Баколе показав на вагах 142,8 кілограма, повідомляє 24 канал із посиланням на Mail Sport.

Джозеф Паркер важить 121 кілограм, що стало рекордною вагою у його кар'єрі. Зазначимо, що Мартін Баколе востаннє бився у серпні минулого року проти Джареда Андерсона. Тоді конголезець важив 129 кілограмів.

Нагадаємо, що бій Паркер – Баколе відбудеться в ніч з 22 на 23 лютого. На кону поєдинку титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі та право битись з Олександром Усиком.