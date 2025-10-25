Ексчемпіон світу спрогнозував наступного суперника Усика у бою Паркер – Вордлі
- Джозеф Паркер та Фабіо Вордлі зустрінуться 25 жовтня в Лондоні, щоб змагатися за право битися з Олександром Усиком.
- Тоні Белью прогнозує перемогу Паркера завдяки його досвіду, тоді як Дерек Чісора вважає, що Вордлі переможе нокаутом.
Джозеф Паркер 25 жовтня проведе бій проти Джозефа Паркера. На арені "О2" у Лондоні зіштовхнуться тимчасові чемпіони – Паркер (WBO) та Вордлі (WBA).
На кону бою Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі стоятиме право у майбутньому побитись із Олександром Усиком. Колишній чемпіон світу за версією WBC Тоні Белью залишив свій прогноз на це цікаве протистояння у Лондоні, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
Варто дізнатись Паркер – Вордлі: який прогноз дають на бій, у якому визначиться суперник Усика
Який прогноз на бій Паркер – Вордлі зробив Белью?
Колишній британський боксер назвав ймовірного переможця бою та пояснив свою думку. Белью вважає, що Паркер здолає Вордлі на досвіді.
Я думаю, що Джозеф Паркер виявиться надто сильним того вечора. Не зрозумійте мене неправильно – я вже казав раніше, що, звісно, у Фабіо є шанс нокаутера, але повірте мені, він не виграватиме на жодному етапі цього бою. Він програватиме раунд за раундом, тому що Джозеф просто має трохи більше досвіду й хитрості, на мою думку. Я думаю, це буде перемога за очками або навіть пізня зупинка на користь Паркера, бо він б’є сильніше, ніж багато хто думає,
– сказав Белью.
Дерек Чісора в інтерв'ю Seconds Out Boxing News зробив свій прогноз на бій Паркер – Вордлі. Ветеран боксу впевнений у перемозі Вордлі над Паркером нокаутом.
"Мій прогноз на бій Паркер – Вордлі: перемога Фабіо нокаутом. Він справжній звір і має що довести після останнього бою. Повірте, Паркер теж сильний, але переможе саме Вордлі. Це буде напружений поєдинок", – заявляв Чісора.
Що відомо про бій Паркер – Вордлі?
Бій Паркера проти Вордлі, який очолить вечір боксу у Лондоні, розпочнеться близько опівночі вже на 26 жовтня (в Україні).
Пряму трансляцію вечора боксу можна буде переглянути на стрімінговому сервісі DAZN (платна підписка).
Паркер може завдати Вордлі першої поразки у кар'єрі британського боксера. Фабіо має за своєю спиною 19 переможних поєдинків (18 – нокаутом), розписавши одну мирову із земляком Фрейзером Кларком (дані BoxRec). 7 червня 2025 року Вордлі здолав австралійця Джастіса Гуні.
Натомість новозеландський тимчасовий чемпіон провів на профі-рингу 39 боїв – 36 перемог (24 – нокаутом) та 3 поразки. Усіх фіаско Джозеф зазнавав від трьох британців – Ентоні Джошуа, Ділліана Вайта та Джо Джойса. У своєму крайньому поєдинку у лютому 2025-го Паркер легко нокаутував у другому раунді Мартіна Баколе.