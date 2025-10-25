Экс-чемпион мира спрогнозировал следующего соперника Усика в бою Паркер – Уордли
- Джозеф Паркер и Фабио Уордли встретятся 25 октября в Лондоне, чтобы побороться за право драться с Александром Усиком.
- Тони Белью прогнозирует победу Паркера благодаря его опыту, тогда как Дерек Чисора считает, что Уордли победит нокаутом.
Джозеф Паркер 25 октября проведет бой против Джозефа Паркера. На арене О2 в Лондоне столкнутся временные чемпионы Паркер (WBO) и Уордли (WBA).
На кону боя Джозеф Паркер – Фабио Уордли будет стоять право в будущем подраться с Александром Усиком. Бывший чемпион мира по версии WBC Тони Белью оставил свой прогноз на это интересное противостояние в Лондоне, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
Стоит узнать Паркер – Уордли: какой прогноз дают на бой, в котором определится соперник Усика
Какой прогноз на бой Паркер – Уордли сделал Беллью?
Бывший британский боксер назвал вероятного победителя боя и объяснил свое мнение. Беллью считает, что Паркер одолеет Уордли на опыте.
Я думаю, что Джозеф Паркер окажется слишком сильным в тот вечер. Не поймите меня неправильно – я уже говорил ранее, что, конечно, у Фабио есть шанс нокаутера, но поверьте мне, он не будет выигрывать ни на одном этапе этого боя. Он будет проигрывать раунд за раундом, потому что Джозеф просто имеет немного больше опыта и хитрости, по моему мнению. Я думаю, это будет победа по очкам или даже поздняя остановка в пользу Паркера, потому что он бьет сильнее, чем многие думают,
– сказал Беллью.
Дерек Чисора в интервью Seconds Out Boxing News сделал свой прогноз на бой Паркер – Уордли. Ветеран бокса уверен в победе Уордли над Паркером нокаутом.
"Мой прогноз на бой Паркер – Уордли: победа Фабио нокаутом. Он настоящий зверь и ему есть что доказать после последнего боя. Поверьте, Паркер тоже сильный, но победит именно Уордли. Это будет напряженный поединок", – заявлял Чисора.
Что известно о бое Паркер – Уордли?
Бой Паркера против Уордли, который возглавит вечер бокса в Лондоне, начнется около полуночи уже на 26 октября (в Украине).
Прямую трансляцию вечера бокса можно будет посмотреть на стриминговом сервисе DAZN (платная подписка).
Паркер может нанести Уордли первое поражение в карьере британского боксера. Фабио имеет за своей спиной 19 победных поединков (18 – нокаутом), расписав одну мировую с земляком Фрейзером Кларком (данные BoxRec). 7 июня 2025 года Уордли одолел австралийца Джастиса Гуни.
Зато новозеландский временный чемпион провел на профи-ринге 39 боев – 36 побед (24 – нокаутом) и 3 поражения. Все фиаско Джозеф терпел от трех британцев – Энтони Джошуа, Диллиана Уайта и Джо Джойса. В своем крайнем поединке в феврале 2025-го Паркер легко нокаутировал во втором раунде Мартина Баколе.