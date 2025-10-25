На кону боя Джозеф Паркер – Фабио Уордли будет стоять право в будущем подраться с Александром Усиком. Бывший чемпион мира по версии WBC Тони Белью оставил свой прогноз на это интересное противостояние в Лондоне, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Стоит узнать Паркер – Уордли: какой прогноз дают на бой, в котором определится соперник Усика

Какой прогноз на бой Паркер – Уордли сделал Беллью?

Бывший британский боксер назвал вероятного победителя боя и объяснил свое мнение. Беллью считает, что Паркер одолеет Уордли на опыте.

Я думаю, что Джозеф Паркер окажется слишком сильным в тот вечер. Не поймите меня неправильно – я уже говорил ранее, что, конечно, у Фабио есть шанс нокаутера, но поверьте мне, он не будет выигрывать ни на одном этапе этого боя. Он будет проигрывать раунд за раундом, потому что Джозеф просто имеет немного больше опыта и хитрости, по моему мнению. Я думаю, это будет победа по очкам или даже поздняя остановка в пользу Паркера, потому что он бьет сильнее, чем многие думают,

– сказал Беллью.

Дерек Чисора в интервью Seconds Out Boxing News сделал свой прогноз на бой Паркер – Уордли. Ветеран бокса уверен в победе Уордли над Паркером нокаутом.

"Мой прогноз на бой Паркер – Уордли: победа Фабио нокаутом. Он настоящий зверь и ему есть что доказать после последнего боя. Поверьте, Паркер тоже сильный, но победит именно Уордли. Это будет напряженный поединок", – заявлял Чисора.

Что известно о бое Паркер – Уордли?