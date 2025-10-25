На кону бою Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі стоятиме право у майбутньому побитись із Олександром Усиком. Колишній чемпіон світу за версією WBC Тоні Белью залишив свій прогноз на це цікаве протистояння у Лондоні, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Який прогноз на бій Паркер – Вордлі зробив Белью?

Колишній британський боксер назвав ймовірного переможця бою та пояснив свою думку. Белью вважає, що Паркер здолає Вордлі на досвіді.

Я думаю, що Джозеф Паркер виявиться надто сильним того вечора. Не зрозумійте мене неправильно – я вже казав раніше, що, звісно, у Фабіо є шанс нокаутера, але повірте мені, він не виграватиме на жодному етапі цього бою. Він програватиме раунд за раундом, тому що Джозеф просто має трохи більше досвіду й хитрості, на мою думку. Я думаю, це буде перемога за очками або навіть пізня зупинка на користь Паркера, бо він б’є сильніше, ніж багато хто думає,

– сказав Белью.

Дерек Чісора в інтерв'ю Seconds Out Boxing News зробив свій прогноз на бій Паркер – Вордлі. Ветеран боксу впевнений у перемозі Вордлі над Паркером нокаутом.

"Мій прогноз на бій Паркер – Вордлі: перемога Фабіо нокаутом. Він справжній звір і має що довести після останнього бою. Повірте, Паркер теж сильний, але переможе саме Вордлі. Це буде напружений поєдинок", – заявляв Чісора.

