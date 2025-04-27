Український боєць здобув дивовижну перемогу над американцем. Поєдинок між Павлом Поліщуком і Джейком Джонстоном завершився достроково, повідомляє 24 канал.

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Як Поліщук переміг Джонстона

Бій між Павлом Поліщуком і Джейком Джонстоном завершився доволі швидко. У першому раунді українець активно пішов в атаку.

У результаті після серії потужних ударів Поліщук відправив Джонстона в нокаут. Поєдинок між українцем і американцем закінчився за 20 секунд.

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Цікаво, що Павло Поліщук у бою проти Джейка Джонстона дебютував на турнірі у Лас-Вегасі. На Tuff-N-Uff виступають талановиті та перспективні бійці, які мають шанс отримати контракт з UFC.