Украинский боец одержал удивительную победу над американцем. Поединок между Павлом Полищуком и Джейком Джонстоном завершился досрочно, сообщает 24 канал.

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Как Полищук победил Джонстона

Бой между Павлом Полищуком и Джейком Джонстоном завершился довольно быстро. В первом раунде украинец активно пошел в атаку.

В результате после серии мощных ударов Полищук отправил Джонстона в нокаут. Поединок между украинцем и американцем закончился за 20 секунд.

Полищук уничтожил Джонстона: смотрите видео

Интересно, что Павел Полищук в бою против Джейка Джонстона дебютировал на турнире в Лас-Вегасе. На Tuff-N-Uff выступают талантливые и перспективные бойцы, которые имеют шанс получить контракт с UFC.