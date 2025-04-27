Українець знищив суперника за 20 секунд на турнірі в США: брутальне відео
- Павло Поліщук переміг Джейка Джонстона нокаутом на турнірі Tuff-N-Uff 143 у Лас-Вегасі.
- Це був дебют Поліщука на турнірі, де змагаються перспективні бійці з шансом отримати контракт з UFC.
У п'ятницю, 25 квітня, в Лас-Вегасі відбувся турнір Tuff-N-Uff 143. Павло Поліщук бився проти Джейка Джонстона.
Український боєць здобув дивовижну перемогу над американцем. Поєдинок між Павлом Поліщуком і Джейком Джонстоном завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Читайте також Українка задушливим прийомом перемогла ексчемпіонку Bellator у першому раунді: ефектне відео
Як Поліщук переміг Джонстона
Бій між Павлом Поліщуком і Джейком Джонстоном завершився доволі швидко. У першому раунді українець активно пішов в атаку.
У результаті після серії потужних ударів Поліщук відправив Джонстона в нокаут. Поєдинок між українцем і американцем закінчився за 20 секунд.
Поліщук знищив Джонстона: дивіться відео
Цікаво, що Павло Поліщук у бою проти Джейка Джонстона дебютував на турнірі у Лас-Вегасі. На Tuff-N-Uff виступають талановиті та перспективні бійці, які мають шанс отримати контракт з UFC.