Бій відомого українського боксера було перенесено: що трапилось

Петро Іванов після минулорічної болючої поразки мав знову вийти у ринг навесні цього року. Однак український боксер не зможе провести бій через певні причини.

Іванов підтвердив, що його весняний бій було скасовано. Петро розповів, чому вимушений був перенести поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна.

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У чому причина перенесення бою

Петро Іванов розповів, що він планував провести поєдинок у березні 2025 року. Проте бій за участі українського боксера було перенесено на невідомий термін.

Причина полягає у тому, що Іванов отримав травму. Тому Петро не зможе побитись найближчим часом.

Планувався поєдинок на березень, але через травму усе переноситься. Незрозуміло, на коли. Спочатку треба привести до ладу здоров'я,

– сказав Іванов.

Нагадаємо, що востаннє Петро Іванов бився у листопаді минулого року. Український боксер зазнав першої поразки за всю кар'єру у професійному рингу.

Кривдником Іванова став Ослейс Іглесіас. Кубинський боксер здолав українця технічним нокаутом у п'ятому раунді поєдинку.