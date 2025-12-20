Укр Рус
Пол зазнав моторошної травми у бою проти Джошуа: у якому стані блогер
20 грудня, 20:18
2

Пол зазнав моторошної травми у бою проти Джошуа: у якому стані блогер

Єгор Торяник
Основні тези
  • Джейк Пол отримав перелом щелепи у двох місцях після бою з Ентоні Джошуа.
  • Пол планує повернутися на ринг після відновлення і боротися за титул чемпіона.

В ніч проти 20 грудня (в Україні) Ентоні Джошуа бився проти Джейка Пола. Британський боксер достроков здолав американського блогера.

Пол зазнав ушкодження щелепи у поєдинку з Джошуа. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм американського блогера.

Що з щелепою Пола після бою з Джошуа?

Американський блогер поділився рентгеном щелепи після бою з британським боксером. Він заявив, що у нього перелом у двох місцях.

Перелом щелепи в двох місцях. Дайте мені Канело через 10 днів, 
– написав Пол.

Нагадаємо, що Пол до нокауту тричі побував у нокдауні. Однак у шостому раунді Джошуа завдав фатального удару американському блогеру, ефектно завершивши поєдинок.

Після поєдинку Пол виступив із гучною заявою. Він анонсував повернення на ринг після відновлення.

Що сказав Пол після бою з Джошуа?

У коментарі BBC Пол заявив, що не здивований результатом, але якщо б мав більшу витривалість, то міг би боротися далі. Блогер також заявив, що готовий битися за титул.

"Справлятися з такою вагою було дуже важко. Якби в мене була краща витривалість, я зміг би продовжувати в тому ж дусі та боротися далі. Я обов'язково повернуся, щоб отримати титул чемпіона", – заявив Джейк.

Що відомо про Пола?

  • Свою популярність блогер здобув у відеозастосунку Vine. Згодом Пол створив власний ютуб-канал та зараз має аудиторію у понад 20 мільйонів підписників.

  • Восени минулого року він бився проти Майка Тайсона. Американець здолав легенду боксу завдяки одноголосному рішенню суддів.

  • Влітку цього року Пол бився проти Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Блогер переміг мексиканського боксера, здобувши 12 перемогу у професійному ринзі.