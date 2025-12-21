Джошуа пояснив, чому йому не вдалось нокаутувати Пола на початку бою

Ентоні Джошуа у ніч проти 20 грудня 2025 року тріумфально повернувся у профі-ринг. Британський супертяж безжально розквасив Джейка Пола.

Ентоні Джошуа нокаутував Джейка Пола у шостому раунді, хоча багато хто прогнозував закінчення бою вже у першій трихвилинці. Британський боксер розповів, чому не зміг перемогти Пола у перших раундах, пише 24 Канал із посиланням на Netflix.

Дивіться також З'явилось відео, як Усик навчив Джошуа удару, яким той нокаутував Пола

Чому Джошуа не нокаутував Пола у перших раундах?

Ей Джей відзначив суперника. Також Ентоні зауважив, що багато боксерів відмовлялись із ним битись, а Джейк показав свою сміливість та вийшов проти нього в один ринг.

Якщо у тебе немає цього інстинкту, ти ніколи не будеш хорошим бійцем. У Джейка є дух, у нього є серце. Він старався якнайкраще, і я знімаю перед ним капелюха. Багато бійців не виходили зі мною на ринг, а Джейк вийшов,

– сказав Джошуа.

Відзначимо, що Джейк у цьому бою зламав щелепу у двох місцях. Йому вже провели операцію, вставивши від титанові пластини, видаливши при цьому декілька зубів.

Хто може стати наступним суперником Джошуа?

Прямо на рингу Джошуа кинув виклик своєму земляку Тайсону Ф'юрі. Нагадаємо, що ще до цього вечора боксу видання The Ring анонсувало британську битву Ф'юрі та Джошуа.

Повідомлялось, що цей двобій британців очолить вечір боксу Riyadh Season у 2026 році. Очікується, що обидва боксери повинні провести перед лобовою зустріччю ще окремі бої. Ентоні вже це зробив. Тепер справа за Тайсоном, якому ще потрібно відновити кар'єру.

У коментарі Netflix Sports Джошуа звернувся до "Циганського короля".

"Я струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками", – сказав Джошуа.

Скільки заробили боксера за бій?