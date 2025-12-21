Джошуа объяснил, почему ему не удалось нокаутировать Пола в начале боя

Энтони Джошуа в ночь на 20 декабря 2025 года триумфально вернулся в профи-ринг. Британский супертяжеловес безжалостно расквасил Джейка Пола.

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде, хотя многие прогнозировали окончание боя уже в первой трехминутке. Британский боксер рассказал, почему не смог победить Пола в первых раундах, пишет 24 Канал со ссылкой на Netflix.

Смотрите также Появилось видео, как Усик научил Джошуа удару, которым тот нокаутировал Пола

Почему Джошуа не нокаутировал Пола в первых раундах?

Эй Джей отметил соперника. Также Энтони заметил, что многие боксеры отказывались с ним драться, а Джейк показал свою смелость и вышел против него в один ринг.

Если у тебя нет этого инстинкта, ты никогда не будешь хорошим бойцом. У Джейка есть дух, у него есть сердце. Он старался как можно лучше, и я снимаю перед ним шляпу. Многие бойцы не выходили со мной на ринг, а Джейк вышел,

– сказал Джошуа.

Отметим, что Джейк в этом бою сломал челюсть в двух местах. Ему уже провели операцию, вставив от титановые пластины, удалив при этом несколько зубов.

Кто может стать следующим соперником Джошуа?

Прямо на ринге Джошуа бросил вызов своему земляку Тайсону Фьюри. Напомним, что еще до этого вечера бокса издание The Ring анонсировало британскую битву Фьюри и Джошуа.

Сообщалось, что этот поединок британцев возглавит вечер бокса Riyadh Season в 2026 году. Ожидается, что оба боксера должны провести перед лобовой встречей еще отдельные бои. Энтони уже это сделал. Теперь дело за Тайсоном, которому еще нужно восстановить карьеру.

В комментарии Netflix Sports Джошуа обратился к "Цыганскому королю".

"Я стряхнул с себя ржавчину и не могу дождаться, чтобы войти в 2026 год. И если Тайсон Фьюри настолько серьезен, как он об этом говорит, если он готов отложить твиттер и одеть перчатки – пусть выходит и дерется. Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давайте встретимся в ринге и поговорим кулаками", – сказал Джошуа.

Сколько заработали боксеры за бой?