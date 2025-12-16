"До першого влучання": український боксер поділився прогнозом на бій Пол – Джошуа

Ентоні Джошуа вже за декілька днів повернеться на професійний ринг. Британський боксер битиметься проти Джейка Пола.

Карен Чухаджян поділився думками про бій між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Lucky Punch.

Що сказав Чухаджян про бій Пол – Джошуа?

Український боксер очікує перемогу Джошуа у поєдинку з Полом. Ба більше, Чухаджян вважає, що британець переможе американського блогера нокаутом.

Він наголосив, що не бачить шансів у Пола в поєдинку з Джошуа. За словами Карена, у них дуже різний рівень.

Якщо там немає якихось домовленостей, то Джошуа змете Пола. Можливо, вони побоксують до першого гарного влучання. Повторюсь, що, шансів для перемоги Джейка Пола я не бачу,

– сказав Чухаджян.

Раніше Оскар Де Ла Хоя поділився думками про бій Пол – Джошуа. Колишній чемпіон світу зробив божевільний прогноз на поєдинок.

Хто переможе на думку Де Ла Хої?

Колишній боксер, а нині промоутер у своєму інстаграмі заявив, що Пол переможе Джошуа в очному протистоянні.

"Насправді я з нетерпінням чекаю на бій Джейка Пола проти Ентоні Джошуа на Netflix. Я ставлю на перемогу Джейка нокаутом", – написав ексчемпіон світу.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?