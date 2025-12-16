"До первого попадания": украинский боксер поделился прогнозом на бой Пол – Джошуа
- Украинский боксер Карен Чухаджян прогнозирует победу Энтони Джошуа нокаутом в бою с Джейком Полом, считая их уровень неравным.
- Оскар Де Ла Хойя, бывший чемпион мира, ожидает победу Джейка Пола нокаутом в их поединке.
Энтони Джошуа уже через несколько дней вернется на профессиональный ринг. Британский боксер сразится против Джейка Пола.
Карен Чухаджян поделился мыслями о бое между Джошуа и Полом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Lucky Punch.
Читайте также Бывший чемпион UFC сделал интересный прогноз на один из самых громких боев года
Что сказал Чухаджян о бое Пол – Джошуа?
Украинский боксер ожидает победу Джошуа в поединке с Полом. Более того, Чухаджян считает, что британец победит американского блогера нокаутом.
Он отметил, что не видит шансов у Пола в поединке с Джошуа. По словам Карена, у них очень разный уровень.
Если там нет каких-то договоренностей, то Джошуа сметет Пола. Возможно, они побоксируют до первого хорошего попадания. Повторюсь, что, шансов для победы Джейка Пола я не вижу,
– сказал Чухаджян.
Ранее Оскар Де Ла Хойя поделился мыслями о бое Пол – Джошуа. Бывший чемпион мира сделал сумасшедший прогноз на поединок.
Кто победит по мнению Де Ла Хойи?
Бывший боксер, а ныне промоутер в своем инстаграме заявил, что Пол победит Джошуа в очном противостоянии.
"На самом деле я с нетерпением жду бой Джейка Пола против Энтони Джошуа на Netflix. Я ставлю на победу Джейка нокаутом", – написал экс-чемпион мира.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Боксеры будут драться в ночь с 19 на 20 декабря в Майами. Стриминговая платформа Netflix будет транслировать поединок между британцем и американцем.
Отметим, что по данным СМИ Пол и Джошуа получат за поединок огромные средства. Каждый из них заработает по 70 миллионов фунтов стерлингов.
Кроме того, поединок продлится восемь раунде. Поединок пройдет на арене "Kaseya Center".