Пол ризикує більше ніколи не вийти у ринг після жахливого нокауту від Джошуа

У ніч проти 20 грудня 2025 року Джейк Пол прогнозовано програв Ентоні Джошуа у Маямі. Під час бою британський супертяж наніс супернику серйозних травм.

Промоутер Едді Хірн відреагував на слова хейтерів, які твердять, що цей бій Джейка Пола проти Ентоні Джошуа був договірним. Функціонер запевнив, що це була справжня битва, адже у договірних зустрічах боксер не ламає супернику щелепу, передає 24 Канал із посиланням на Аріеля Хельвані.

Дивіться також Весь літак у грошах та зброї: Пол похизувався епатажною світлиною після поразки від Джошуа

Пол може закінчити кар'єру боксера?

Хірн припустив, що після такого бою Пол більше ніколи не зможе боксувати. Водночас Едді додав, що Джошуа хотів влучити у Джейка якомога швидше, аніж аж у шостому раунді. Авторитетний промоутер сподівається на відновлення блогера та його повернення у ринг.

Він, можливо, більше ніколи не зможе боксувати. Про це майже ніхто не говорить. Люди думають, що це просто – тобі з’єднують щелепу дротами, закручують кілька гвинтів і ти йдеш далі. Але було багато бійців, які ламали щелепу і більше ніколи не виходили в ринг. І так, "ну ні, той момент може і був справжнім, але все інше…ніби ми тут актори. Усе було на 100 відсотків реально. Не було жодної стратегії, жодної угоди, жодного сценарію,

– сказав Хірн.

Що зі здоров'ям Пола?

Після бою Джейка була госпіталізовано у лікарню, де йому діагностували перелом щелепи у двох місцях. Після чого Полу провели операцію, видаливши декілька зубів та вставивши титанові пластини.

У соцмережах з'являлись фото із лікарняної палати, де Пол лежав із кисневою маскою. Джейк не може спокійно їсти, тому усе змушений перебивати у рідину.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк наголосив, що найбільше занепокоєння викликають можливі наслідки струсу мозку у Пола, адже той не є професійним боксером. Він спрогнозував, що відновлення Джейка може скласти 6 – 8 тижнів.

Скільки Пол заробив за бій проти Джошуа?