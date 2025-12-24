Пол рискует больше никогда не выйти в ринг после ужасного нокаута от Джошуа

В ночь на 20 декабря 2025 года Джейк Пол прогнозируемо проиграл Энтони Джошуа в Майами. Во время боя британский супертяжеловес нанес сопернику серьезные травмы.

Промоутер Эдди Хирн отреагировал на слова хейтеров, которые утверждают, что этот бой Джейка Пола против Энтони Джошуа был договорным. Функционер заверил, что это была настоящая битва, ведь в договорных встречах боксер не ломает сопернику челюсть, передает 24 Канал со ссылкой на Ариэля Хельвани.

Смотрите также Весь самолет в деньгах и оружии: Пол похвастался эпатажной фотографией после поражения от Джошуа

Пол может закончить карьеру боксера?

Хирн предположил, что после такого боя Пол больше никогда не сможет боксировать. В то же время Эдди добавил, что Джошуа хотел попасть в Джейка как можно быстрее, чем аж в шестом раунде. Авторитетный промоутер надеется на восстановление блогера и его возвращение в ринг.

Он, возможно, больше никогда не сможет боксировать. Об этом почти никто не говорит. Люди думают, что это просто – тебе соединяют челюсть проводами, закручивают несколько винтов и ты идешь дальше. Но было много бойцов, которые ломали челюсть и больше никогда не выходили в ринг. И да, "ну нет, тот момент может и был настоящим, но все остальное...будто мы тут актеры. Все было на 100 процентов реально. Не было никакой стратегии, никакого соглашения, никакого сценария,

– сказал Хирн.

Что со здоровьем Пола?

После боя Джейк был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали перелом челюсти в двух местах. После чего Полу провели операцию, удалив несколько зубов и вставив титановые пластины.

В соцсетях появлялись фото из больничной палаты, где Пол лежал с кислородной маской. Джейк не может спокойно есть, поэтому все вынужден перебивать в жидкость.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отметил, что наибольшее беспокойство вызывают возможные последствия сотрясения мозга у Пола, ведь тот не является профессиональным боксером. Он спрогнозировал, что восстановление Джейка может составить 6 – 8 недель.

Сколько Пол заработал за бой против Джошуа?