В інстаграмі Джейка Пола з'явилось фото із його приватного літака. Все б нічого, якби навколо блогера не була розкидана ціла купа грошей та навіть лежала зброя, інформує 24 Канал.

Яке фото виклав Пол після поразки від Джошуа?

Суперник Ентоні Джошуа назвав це, що на фото, "американською мрією". Пол-молодший додав мотиваційний підпис до світлини.

Американська мрія. Почніть свою сьогодні. Вірте в це. Невдача. Працюй. Невдача. Вчіться. Невдача. Ніколи не зупиняйтесь,

– написав Джейк.



Пол у приватному літаку / Фото з інстаграму Джейка

Що відомо про бій Пол – Джошуа?

Бій тривав неповні шість раундів. По ходу п'ятої трихвилинки Джейк двічі побував у нокдауні, але зумів продовжувати двобій.

У наступному раунді Пол втретє побував на настилі рингу, піднявся на ноги, але рефері сигналізував про дострокове закінчення поєдинку.

Раніше повідомлялось, що обидва боксери гарантовано зароблять по 50 мільйонів доларів. Однак їх дохід зросте від перегляду трансляцій і так далі.

У якому стані Джейк Пол?

Після бою стало відомо, що Джошуа зламав щелепу Джейку у двох місцях. Після чого Полу провели термінову операцію, поставивши титанові пластини, видаливши при цьому декілька зубів блогеру.

Цікаво, що спортивний лікар Дмитро Бабелюк зазначив, що найбільше занепокоєння викликають можливі наслідки струсу мозку у Пола, який не є професійним спортсменом.

Після хірургічного втручання Джейк вийшов на зв'язок. На його обличчі була киснева маска.

Згодом Джейк виклав ще одне відео, у якому мав ще гірший вигляд. Пол повідомив про успішну операцію та майбутнє відновлення.

Привіт усім. Просто хотів дати вам невелике оновлення. Операція пройшла успішно. Лікарі кажуть, що все видається добре. Тепер мені доведеться бути на рідкій дієті протягом наступних семи днів. Дякую всім за ваші молитви та підтримку. Це справді багато для мене означає. Скоро побачимося,

– заявив Джейк.

