"Жодного жалю не буде": промоутер зізнався, що робитиме Джошуа у разі поразки Полу
- Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа завершить кар'єру у разі поразки Джейку Полу.
- Хірн вважає, що у Джошуа хороші шанси на перемогу, оскільки Пол не є боксером світового рівня.
Ентоні Джошуа зовсім скоро повертається на професійний ринг. Британський боксер буде битися проти Джейка Пола.
Едді Хірн розповів, що робитиме Джошуа у разі поразки у поєдинку з американським блогером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
Що буде з Джошуа у разі поразки від Пола?
Промоутер зробив доволі гучну заяву щодо долі Джошуа у разі поразки у поєдинку із Полом. Він заявив, що британський боксер завершить кар'єру.
Хірн наголосив, що Пол входить до першої десятки у важкій вазі. Проте він не боксер світового рівня і у Джошуа хороші шанси на перемогу.
Якщо я помиляюся, то мені час закінчувати з боксом. Не лише я, а і Джошуа маємо завершувати кар'єру у разі невдачі. Всі тоді закінчуємо з боксом. Але ми самі побачите, як швидко все закінчиться у рингу. Пол сам на це підписався. Жодного жалю не буде,
– сказав Хірн.
Раніше Баррі Макгіган в інтерв'ю Seconds Out розніс Пола за бій проти Джошуа. Відомий тренер заявив, що блогер "абсолютний ідіот", а британський боксер повністю його знищить.
Коли та де відбудеться бій?
Пол неочікувано переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Потім він мав битися із Джервонтою Девісом, але їх поєдинок зірвався через те, що американського боксера звинуватили у насильстві.
Тепер Пол битиметься із Джошуа. Раніше були чутки, що суперником може стати Теренс Кроуфорд, але в останній момент було узгоджено бій з британцем.
Поєдинок відбудеться 19 грудня 2025 року у Маямі. Netflix покаже одну з найгучніших подій року.