"Никаких сожалений не будет": промоутер признался, что будет делать Джошуа в случае поражения Полу
- Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа завершит карьеру в случае поражения Джейку Полу.
- Хирн считает, что у Джошуа хорошие шансы на победу, поскольку Пол не является боксером мирового уровня.
Энтони Джошуа совсем скоро возвращается на профессиональный ринг. Британский боксер будет драться против Джейка Пола.
Эдди Хирн рассказал, что будет делать Джошуа в случае поражения в поединке с американским блогером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Что будет с Джошуа в случае поражения от Пола?
Промоутер сделал довольно громкое заявление о судьбе Джошуа в случае поражения в поединке с Полом. Он заявил, что британский боксер завершит карьеру.
Хирн отметил, что Пол входит в первую десятку в тяжелом весе. Однако он не боксер мирового уровня и у Джошуа хорошие шансы на победу.
Если я ошибаюсь, то мне пора заканчивать с боксом. Не только я, а и Джошуа должны завершать карьеру в случае неудачи. Все тогда заканчиваем с боксом. Но мы сами увидите, как быстро все закончится в ринге. Пол сам на это подписался. Никаких сожалений не будет,
– сказал Хирн.
Ранее Барри Макгиган в интервью Seconds Out разнес Пола за бой против Джошуа. Известный тренер заявил, что блогер "абсолютный идиот", а британский боксер полностью его уничтожит.
Когда и где состоится бой?
Пол неожиданно победил Хулио Сезара Чавеса-младшего. Затем он должен был драться с Джервонтой Дэвисом, но их поединок сорвался из-за того, что американского боксера обвинили в насилии.
Теперь Пол будет драться с Джошуа. Ранее были слухи, что соперником может стать Теренс Кроуфорд, но в последний момент был согласован бой с британцем.
Поединок состоится 19 декабря 2025 года в Майами. Netflix покажет одно из самых громких событий года.