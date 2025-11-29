"Никаких сожалений не будет": промоутер признался, что будет делать Джошуа в случае поражения Полу

Энтони Джошуа совсем скоро возвращается на профессиональный ринг. Британский боксер будет драться против Джейка Пола.

Эдди Хирн рассказал, что будет делать Джошуа в случае поражения в поединке с американским блогером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Что будет с Джошуа в случае поражения от Пола?

Промоутер сделал довольно громкое заявление о судьбе Джошуа в случае поражения в поединке с Полом. Он заявил, что британский боксер завершит карьеру.

Хирн отметил, что Пол входит в первую десятку в тяжелом весе. Однако он не боксер мирового уровня и у Джошуа хорошие шансы на победу.

Если я ошибаюсь, то мне пора заканчивать с боксом. Не только я, а и Джошуа должны завершать карьеру в случае неудачи. Все тогда заканчиваем с боксом. Но мы сами увидите, как быстро все закончится в ринге. Пол сам на это подписался. Никаких сожалений не будет,

– сказал Хирн.

Ранее Барри Макгиган в интервью Seconds Out разнес Пола за бой против Джошуа. Известный тренер заявил, что блогер "абсолютный идиот", а британский боксер полностью его уничтожит.

Когда и где состоится бой?