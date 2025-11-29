Переламаю його тіло, – Джошуа зробив гучну заяву перед боєм з Полом

У грудні цього року на фанатів шоу очікує грандіозна подія. Ентоні Джошуа битиметься проти Джейка Пола.

"Ей Джей" поділився очікуваннями від поєдинку проти американського блогера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Що Джошуа сказав про бій з Полом?

Британський боксер зробив гучну заяву щодо бою проти Пола. Джошуа заявив, що знищить американського блогера в очному протистоянні.

Я зламаю йому лице, я переламаю його тіло. Просто пройдуся по Полу – це мій бійцівський настрій. Я тут, щоб довести усім та собі, що я – найкращий боєць. Я продемонструю йому такі фішки боксу, яких він ще не бачив,

– сказав Джошуа.

"Ей Джей" наголосив, що йому потрібно зламати та нокаутувати Пола та іншого варіанту він не розглядає. Окрім того, ексчемпіон світу заявив, що жодної недооцінки суперника немає.

В інтерв'ю Seconds Out Пол Маліньяджі заявив, що поставив би усе на перемогу Джошуа у бою з Полом. Він підкреслив, що американському блогеру для звитяги допоможе лише пістолет.

Що говорять про бій Пол – Джошуа?