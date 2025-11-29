Переломаю его тело, – Джошуа сделал громкое заявление перед боем с Полом

В декабре этого года фанатов шоу ожидает грандиозное событие. Энтони Джошуа будет драться против Джейка Пола.

"Эй Джей" поделился ожиданиями от поединка против американского блогера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также "Никаких сожалений не будет": промоутер признался, что будет делать Джошуа в случае поражения Пола

Что Джошуа сказал о бое с Полом?

Британский боксер сделал громкое заявление относительно боя против Пола. Джошуа заявил, что уничтожит американского блогера в очном противостоянии.

Я сломаю ему лицо, я переломаю его тело. Просто пройдусь по Полу – это мой бойцовский настрой. Я здесь, чтобы доказать всем и себе, что я – лучший боец. Я продемонстрирую ему такие фишки бокса, которых он еще не видел,

– сказал Джошуа.

"Эй Джей" отметил, что ему нужно сломать и нокаутировать Пола и другого варианта он не рассматривает. Кроме того, экс-чемпион мира заявил, что никакой недооценки соперника нет.

В интервью Seconds Out Пол Малиньяджи заявил, что поставил бы все на победу Джошуа в бою с Полом. Он подчеркнул, что американскому блогеру для победы поможет только пистолет.

Что говорят о бое Пол – Джошуа?