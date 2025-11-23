Джошуа неочікувано розхвалив Пола перед боєм, порівнявши його з Ф'юрі

Найближчим часом у боксерському світі відбудеться гучна подія. Ентоні Джошуа битметься проти Джейка Пола.

Британський боксер напередодні поєдинку висловився про американського блогера. Зокрема, він розповів, чому Пол краще, ніж за Тайсон Ф'юрі, повідомляє 24 канал із посиланням на Netflix.

Що сказав Джошуа про Пола?

Джошуа наголосив, що Пол за духом є переможцем та завойовником. Він ментально сильніже, ніж Ф'юрі.

"Ей Джей" заявив, що поважає американського блогера. Колишній чемпіон світу заявив, що інакше б він не погодився на бій з Полом.

Я не вважаю Пола божевільним, він знає свої здібності. Він знає дещо таке, про що ми навіть не здогадуємось. Так само і я про себе знаю те, про що ви і не думали,

– сказав Джошуа.

Раніше Мозес Ітаума в інтерв'ю DAZN назвав переможця поєдинку Джошуа – Пол. Непереможений боксер вважає, що американський блогер переможе колишнього чемпіона світу, хоча і є андердогом.

Як Пол дістався до Джошуа?