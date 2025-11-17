Судний день: Пол зухвало заговорив про перемогу нокаутом над Джошуа

Стрімінгова платформа Netflix 17 листопада офіційно повідомила про бій між Джейком Полом і Ентоні Джошуа. Боксери зійдуться у ринзі ще до кінця 2025 року.

Протистояння Джейка Пола проти Ентоні Джошуа заплановане на 19 грудня 2025 року. Після офіційного оголошення Пол-молодший видав зухвалу заяву про свою майбутню перемогу над британським супертяжем, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Що сказав Пол перед боєм проти Джошуа?

Джейк у притаманному для себе одіозному стилі звернувся до усіх фанів боксу та безпосередньо до свого наступного суперника. Блогер запевни, що 19 грудня стане Судним днем, коли він відправить Джошуа у нокаут.

Це не симуляція штучного інтелекту. Це Судний день. Це професійний бій у надважкій вазі проти елітного чемпіона світу у розквіті сил. Коли я переможу Ентоні Джошуа, всі сумніви зникнуть, і ніхто не зможе позбавити мене можливості поборотися за титул чемпіона світу. Усім моїм хейтерам – це те, чого ви хотіли,

– заявив Пол.

Водночас у своєму коментарі Джейк перепросив у британців, які у його бою проти Джошуа побачать, як факел буде передано, а британський Голіаф буде приспаний. Саме з Голіафом блогер порівняв Ентоні.

Також раніше про бій висловився й Джошуа. Ентоні також не позичати впевненості перед очною битвою.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?