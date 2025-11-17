Судный день: Пол дерзко заговорил о победе нокаутом над Джошуа
- Бой между Джейком Полом и Энтони Джошуа состоится 19 декабря 2025 года в Майами, США, и будет транслироваться на платформе Netflix.
Стриминговая платформа Netflix 17 ноября официально сообщила о бое между Джейком Полом и Энтони Джошуа. Боксеры сойдутся в ринге еще до конца 2025 года.
Противостояние Джейка Пола против Энтони Джошуа запланировано на 19 декабря 2025 года. После официального объявления Пол-младший выдал дерзкое заявление о своей будущей победе над британским супертяжем, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
Что сказал Пол перед боем против Джошуа?
Джейк в присущем для себя одиозном стиле обратился ко всем фанатам бокса и непосредственно к своему следующему сопернику. Блогер заверил, что 19 декабря станет Судным днем, когда он отправит Джошуа в нокаут.
Это не симуляция искусственного интеллекта. Это Судный день. Это профессиональный бой в супертяжелом весе против элитного чемпиона мира в расцвете сил. Когда я побежу Энтони Джошуа, все сомнения исчезнут, и никто не сможет лишить меня возможности побороться за титул чемпиона мира. Всем моим хейтерам – это то, чего вы хотели,
– заявил Пол.
В то же время в своем комментарии Джейк извинился у британцев, которые в его бою против Джошуа увидят, как факел будет передан, а британский Голиаф будет усыплен. Именно с Голиафом блогер сравнил Энтони.
Также ранее о бое высказался и Джошуа. Энтони также не занимать уверенности перед очной битвой.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
- Поединок Пол – Джошуа состоится в рамках вечера бокса в Майами (США).
- Транслировать боксерское шоу будет стриминговая платформа Netflix.
- Интересно, что боксеры проведут в ринге не более восьми раундов и будут драться в перчатках 10 унций.
- Джошуа наконец вернется в ринг после длительной паузы. Энтони в последний раз проводил официальный поединок еще в сентябре 2024 года, когда был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. То поражение стало для Эй Джея 4-м в профессионалах. Также за его спиной 28 победных встреч (25 – нокаутом).
- Джейк Пол в конце июня 2025 года одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Блогер одержал свою 12-ю победу на профи-ринге (7 – нокаутом) при пока одном поражении (данные BoxRec).
- Ранее издание Daily Mail сообщило, что общий гонорар боя Джошуа – Пол составит 140 миллионов фунтов стерлингов. Из них Энтони заработает очень солидную часть.