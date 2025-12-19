Колишній тренер Джошуа розповів, як завершиться бій британця з Полом
- Колишній тренер Джошуа Роберт Гарсія вважає, що у Джейка Пола немає шансів проти Ентоні Джошуа, і британський боксер має нокаутувати суперника.
- Богдан Миронець погоджується з тим, що Джошуа повинен перемогти Пола в перших 2-3 раундах, інакше це може свідчити про домовленості.
Вже зовсім скоро відбудеться повернення Ентоні Джошуа на професійний ринг. Боксер із Великої Британії битиметься проти Джейка Пола.
Роберт Гарсія поділився думками про бій Пол – Джошуа. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
Що сказав Гарсія про бій Пол – Джошуа?
Колишній тренер Джошуа заявив, що ніколи не думав про те, що цей бій взагалі відбудеться. Він наголосив, що Пол настільки божевільний. що бере такі великі виклики, і при цьому заробляє шалені кошти.
Гарсія згадав, як у його часи боксери погоджувалися на мільйон доларів, щоб їх нокаутував Майк Тайсон. Тому він не звинувачує Пол у тому, що його можуть побити за 50 мільйонів доларів.
Неважливо те, що Ентоні Джошуа програв свій останній бій проти Дюбуа, чи те, які проблеми він переживає. Це неважливо. Він боксер і справжній боєць, і в нього велика ударна міць. У Джейка Пола не повинно бути жодного шансу проти Ентоні Джошуа. Ентоні Джошуа має наглухо його вирубити,
– сказав Гарсія.
Раніше Богдан Миронець висловився про бій між Полом та Джошуа. Він розповів, скільки раундів має тривати поєдинок.
Що Миронець сказав про бій Пол – Джошуа?
Миронець у коментарі LuckyPunch заявив, що батько Тайсона Ф'юрі влучно оцінив шанси Пола у бою проти Джошуа. За словами боксера, він погоджується з думкою, що британець має легко перемагати американця.
"Я з ним згоден і вважаю, що будь-який сценарій, при якому Джейк дійде до третього раунду, свідчитиме про певні домовленості. Я не вірю, що Джошуа піде на домовленості, тож вважаю, що британець має перемагати в перших 2 – 3 раундах", – сказав Миронець.
Пол – Джошуа: що відомо про бій?
Боксери битимуться на арені "Kaseya Center" у Маямі. Спортивне шоу має розпочатис о 3:00 за київським часом, а транслюватиме подію – Netflix.
Пол та Джошуа з'являться на рингу не раніше 5:00 за київським часом. Напередодні поєдинку британському боксеру ввели вагові обмеження.
Нещодавно з'явилася інформація, скільки Пол та Джошуа отримають коштів за поєдинок. "Ей Джей " заробить близько 60 мільйонів доларів, а у блогера гонорар становить 75 – 100 мільйонів доларів.
Раніше ми розповідали, скільки Пол та Джошуа заробили грошей за попередні поєдинки.