Я молитимуся за Джейка, – Усик висловився про бій між Полом та Джошуа

Зовсім скоро відбудеться одна з найгучніших подій року. Ентоні Джошуа зустрінеться у бою з Джейком Полом.

Олександр Усик висловився щодо поєдинку між британським боксером та блогером зі США. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

Читайте також Усик став найкращим бійцем року за версією WBC

Що сказав Усик про бій Пол – Джошуа?

Усик заявив, що Джошуа може вбити Пола. Він наголосив, що британський боксер є олімпійським чемпіоном, а блогер – спортсмен, ютубер та шоумен.

Український боксер порівняв британця і американця з "Роллс-Ройс" та "Фіат". Окрім того він заявив, що молитиметься за Пола.

Так. Я молитимуся за Джейка Пола, бо хочу битися з ним в октагоні,

– сказав боксер.

Усик також поділився думками про те, чи потрібно Джошуа битися проти Ф'юрі у наступному році. Він наголосив, що хоче цього поєдинку, як вболівальник.

Що говорив Пол перед боєм із Джошуа?

Пол в інтерв'ю The Ring зробив гучну заяву напередодні бою проти Джошуа. Американський блогер заявив, що він здивує світ.

"Я знаю, що це виклик, але я знаю, на що здатний. Нехай він завдасть мені розсічень, нехай розіб’є мені обличчя. Але знаєте що? Йому доведеться мене вбити, щоб зупинити, бо я серйозно готовий померти в рингу, аби виграти цей бій", – заявив блогер.

Нагадаємо, що бій Пол – Джошуа відбудеться 19 грудня 2025 року в Маямі. Трансляція спортивного шоу відбудеться на Netflix.

Які стосунки між Полом та Усиком?