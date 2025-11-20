Непереможний боксер здивував своїм прогнозом на бій Пол – Джошуа
- Бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом запланований на 19 грудня 2025 року у Маямі, США.
- Непереможний боксер Мозес Ітаума підтримує Джейка Пола, але не вірить у його перемогу над Джошуа.
Офіційно оголошено про бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом. Боксери вийдуть в один ринг ще до кінця 2025 року.
Протистояння Ентоні Джошуа проти Джейка Пола заплановане на 19 грудня 2025 року у Маямі (США). Непереможний британський боксер Мозес Ітаума зробив свій прогноз на переможця даного двобою, пише 24 Канал із посиланням на DAZN.
Який прогноз на бій Пол – Джошуа зробив Ітаума?
20-річний боєць зізнався, кого підтримуватиме у цьому поєдинку. Ітаума похвалив Пола-молодшого, але додав, що не бачить, завдяки чому Джейк може перемогти Джошуа.
Я не можу хейтити людину, яка досягла такого. Пол завоював це життя, завоював інтернет і тепер намагається завоювати бокс. Хоча я не думаю, що йому буде так легко, як він собі вигадав. Я підтримуватиму його в бою з Джошуа, але я не бачу, як він може його перемогти. Однак я на боці андердога,
– сказав Мозес.
Раніше повідомлялося, що Ітаума тренується разом з досвідченим земляком.
Український промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю Sport.ua пояснював, чому Ей Джей погодився на бій проти Пола.
"Джошуа вже виходив проти Нгану і тоді перемога була легкою та доречною для психічної рівноваги. Ну а кілька додаткових десятків мільйонів ще нікого не робили менш впевненими", – сказав Красюк.
Ще раніше Daily Mail повідомило, що загальний гонорар бою Джошуа – Пол складе 140 мільйонів фунтів стерлінгів.
Що відомо про бій Пол – Джошуа?
Офіційним транслятором вечора боксу у Маямі 19 грудня буде стрімінгова платформа Netflix. Бій Пол – Джошуа не триватиме більше 8-ми раундів, а боксери поб'ються у рукавицях 10 унцій.
За місяць до поєдинку Ентоні отримав одне обмеження. Британець не зможе підійти до двобою у бажаній вазі.
Обидва боксери вже заговорили про свою майбутню перемогу.
Це буде перший бій для Джошуа після понад річної перерви. Востаннє Ентоні виходив у ринг у вересні 2024-го, коли був нокаутований Даніелем Дюбуа. Останній, до слова, готовий дати реванш Ей Джею. За спиною британського супертяжа 28 перемог (25 – нокаутом) та 4 поразки.
Натомість Пол-молодший здобув на профі-рингу 12 звитяг (7 – нокаутом) при наразі одній поразці. У своєму крайньому бою у червні 2025-го Джейк переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.