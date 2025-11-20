Непереможний боксер здивував своїм прогнозом на бій Пол – Джошуа

Офіційно оголошено про бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом. Боксери вийдуть в один ринг ще до кінця 2025 року.

Протистояння Ентоні Джошуа проти Джейка Пола заплановане на 19 грудня 2025 року у Маямі (США). Непереможний британський боксер Мозес Ітаума зробив свій прогноз на переможця даного двобою, пише 24 Канал із посиланням на DAZN.

Який прогноз на бій Пол – Джошуа зробив Ітаума?

20-річний боєць зізнався, кого підтримуватиме у цьому поєдинку. Ітаума похвалив Пола-молодшого, але додав, що не бачить, завдяки чому Джейк може перемогти Джошуа.

Я не можу хейтити людину, яка досягла такого. Пол завоював це життя, завоював інтернет і тепер намагається завоювати бокс. Хоча я не думаю, що йому буде так легко, як він собі вигадав. Я підтримуватиму його в бою з Джошуа, але я не бачу, як він може його перемогти. Однак я на боці андердога,

– сказав Мозес.

Раніше повідомлялося, що Ітаума тренується разом з досвідченим земляком.

Український промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю Sport.ua пояснював, чому Ей Джей погодився на бій проти Пола.

"Джошуа вже виходив проти Нгану і тоді перемога була легкою та доречною для психічної рівноваги. Ну а кілька додаткових десятків мільйонів ще нікого не робили менш впевненими", – сказав Красюк.

Ще раніше Daily Mail повідомило, що загальний гонорар бою Джошуа – Пол складе 140 мільйонів фунтів стерлінгів.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?