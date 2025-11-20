Непобедимый боксер удивил своим прогнозом на бой Пол – Джошуа

Официально объявлено о бое между Энтони Джошуа и Джейком Полом. Боксеры выйдут в один ринг еще до конца 2025 года.

Противостояние Энтони Джошуа против Джейка Пола запланировано на 19 декабря 2025 года в Майами (США). Непобедимый британский боксер Мозес Итаума сделал свой прогноз на победителя данного поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Какой прогноз на бой Пол – Джошуа сделал Итаума?

20-летний боец признался, кого будет поддерживать в этом поединке. Итаума похвалил Пола-младшего, но добавил, что не видит, благодаря чему Джейк может победить Джошуа.

Я не могу хейтить человека, который достиг такого. Пол завоевал эту жизнь, завоевал интернет и теперь пытается завоевать бокс. Хотя я не думаю, что ему будет так легко, как он себе придумал. Я буду поддерживать его в бою с Джошуа, но я не вижу, как он может его победить. Однако я на стороне андердога,

– сказал Мозес.

Ранее сообщалось, что Итаума тренируется вместе с опытным земляком.

Украинский промоутер Александр Красюк в интервью Sport.ua объяснял, почему Эй Джей согласился на бой против Пола.

"Джошуа уже выходил против Нгану и тогда победа была легкой и уместной для психического равновесия. Ну а несколько дополнительных десятков миллионов еще никого не делали менее уверенными", – сказал Красюк.

Еще раньше Daily Mail сообщило, что общий гонорар боя Джошуа – Пол составит 140 миллионов фунтов стерлингов.

Что известно о бое Пол – Джошуа?