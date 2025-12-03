Машина для вбивства: Джошуа шокував неймовірною формою перед боєм із Полом

Залишилось лише 16 днів до довгоочікуваного протистояння між Джейком Полом та Ентоні Джошуа. Напередодні бою британський супертяж продемонстрував свою фізичну форму, яку набрав до поєдинку.

Ентоні Джошуа опублікував відповідні фото у своєму профілі в інстаграмі. Британець набрав неймовірну форму, яка повинна злякати Джейка Пола, передає 24 Канал.

Яку форму набрав Джошуа до бою із Полом?

Джошуа і так завжди називали бодибілдер через цілу гору м'язів, а тепер він по-справжньому перетворився у машину для закатування суперників під настил рингу.



Форма Джошуа перед боєм із Полом / Фото з інстаграму Ентоні

За яким планом Джошуа готується до поєдинку?

Британець вирішив ризикнути, доєднавши до тренувального табору Олександра Усика. Джошуа тренується під керівництвом Єгора Голуба. Про це повідомляло видання The Independent. Також йшла мова, що український наставник буде у кутку Ентоні у поєдинку із Полом-молодшим.

Сам британський супертяж розповідав про важкі тренування із українським коучем.

"Єгор мене реально "вбиває" на тренуваннях, муштрує по повній", – зізнавався Ентоні.

Директор команди українського боксера Сергій Лапін розповів, чи можливо буде побачити Усика у куті Джошуа під час боїв.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?